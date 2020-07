SEOUL - BTS kembali masuk ke daftar nominasi ajang penghargaan dunia. Terbaru, boyband asuhan Big Hit Entertainment itu terdaftar sebagai nominasi di ajang MTV Video Music Awards (MTV VMA) 2020.

Melansir Soompi, Jumat (31/7/2020), BTS masuk di 3 kategori MTV VMA 2020. Di ketiga kategori tersebut, BTS diwakili oleh lagu ON.

Yang pertama, mereka terdaftar sebagai nominasi di kategori Best Pop. Di kategori ini, Jungkook cs harus bersaing dengan Halsey (You Should Be Sad), Jonas Brothers (What a Man Gotta Do), Justin Bieber (Intentions featuring Quavo), Lady Gaga (Rain On Me feat. Ariana Grande) dan Taylor Swift (Lover).

Sementara kategori ke-2 adalah Best Choreography. Lawan BTS di kategori ini adalah CNCO & Natti Natasha (Honey Boo), DaBaby (Bop), Dua Lipa Physical, Lady Gaga & Ariana Grande (Rain On Me), and Normani (Motivation).

Kategori terakhir adalah Best K-Pop, kategori yang baru ditambahkan di MTV VMA sejak tahun lalu. Di sini, BTS harus bersaing dengan (G)I-DLE (Oh My God), EXO (Obsession), MONSTA X (Someone’s Someone), Red Velvet (Psycho), dan sang adik, TXT (9 and Three Quarters (Run Away)).

Voting untuk penentuan pemenang MTV VMA 2020 telah dimulai di web resmi mereka. Acara sendiri akan digelar secara live pada Minggu, 30 Agustus waktu setempat.

