SEOUL - Taecyeon akan bergabung dengan Song Joong Ki dan Jeon Yeo Bin dalam drama TVN terbaru berjudul Vincenzo.

Pada Juni kemarin status asmara Ok Taecyeon terungkap ke publik. Personel 2PM ini telah dikonfirmasi sedang berpacaran dengan seorang perempuan dari kalangan non-selebriti selama kurang lebih tiga tahun terakhir.

Setelah semua masalah asmaranya selesai, pada 30 Juli, dilaporkan bahwa Taecyeon akan muncul di drama tvN mendatang Vincenzo. Sebuah sumber dari agensinya 51K mengkonfirmasi berita itu dan menambahkan, "Taecyeon akan mengambil peran sebagai Jang Jun Woo."

Melansir dari Soompi, Kamis (30/07/20) Jang Jun Woo adalah pekerja magang yang tampan dan cerdas di sebuah firma hukum. Dia berasal dari keluarga kelas menengah dan sopan, pekerja keras, dan lugu, tetapi dia jatuh ke dalam kesulitan karena dia sering membuat kesalahan dalam pekerjaannya. Ini akan menjadi drama pertama Taecyeon sejak The Game: Towards Zero, yang berakhir pada bulan Maret.

Drama Vincenzo menceritakan kisah pengacara Italia dan consigliere Mafia Vincenzo Cassano (diperankan oleh Song Joong Ki), yang memiliki nama Korea Park Joo Hyung dan diadopsi oleh keluarga Italia pada usia muda. Dia pindah kembali ke Korea dan jatuh cinta dengan pengacara wanita Hong Cha Young (diperankan oleh Jeon Yeo Bin).

Vincenzo akan digarap sutradara Kim Hee Won dijadwalkan akan tayang perdana pada Desember 2020 mendatang. Sedangkan skenarionya ditulis oleh Park Jae Bum, penulis drama Good Manager serta The Fiery Priest.

