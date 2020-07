SEOUL - Agensi telah mengonfirmasi status asmara Ok Taecyeon pekan lalu. Personel 2PM ini telah dikonfirmasi sedang berpacaran dengan seorang perempuan dari kalangan non-selebriti selama kurang lebih 3 tahun terakhir.

Meski agensi telah buka suara dan fans memberikan tanggapan positif, namun Taecyeon masih bungkam. Bintang The Game: Towards Zero itu baru angkat bicara hari ini, Rabu (1/7/2020).

Lewat sebuah surat yang ditulis di Instagram, Taecyeon menyuarakan isi hatinya. Ia meminta maaf karena memberikan kabar yang mengejutkan kepada publik, terutama fans.

"Aku minta maaf kepada semua orang yang terkejut dan bersedih karena berita mengejutkan ini. Aku bertanya-tanya apa yang harus kukatan, yang akhirnya membawaku menulis pesan ini. Aku minta maaf untuk itu," tulis Taecyeon seperti dikutip dari Koreaboo.

"Aku tahu seberapa besar orang-orang peduli dan mengkhawatirkanku. Itulah mengapa aku akan terus bekerja keras sebagai anggota 2PM dan aktor," lanjut Taecyeon.

