SEOUL - Lee Hyori dipastikan akan berduet dengan rapper Jessi dalam video klip terbarunya, NUNU NANA. Hal itu diungkapkan P NATION selaku agensi yang menaungi sang rapper, pada 28 Juli 2020.

Dalam sederet foto teaser yang dirilis P NATION, Jessi dan Lee Hyori tampil bold dan super seksi. Sebelum merilis foto teaser ini, agensi bentukan PSY itu lebih dahulu merilis video teaser yang memperlihatkan Jessi memegang tangan seseorang yang ternyata adalah mantan personel Fin.K.L tersebut.

Kolaborasi ini tampaknya jawaban dari pinangan Lee Hyori dalam program How Do You Play, pada 19 Juni 2020. Kala itu, dia mengungkapkan, ingin membentuk girl group impian yang berisikan dirinya, Jessi, Uhm Jung Hwa, dan Hwasa MAMAMOO.

Rapper Jessi akan merilis mini album ketiganya pada 30 Juli mendatang. Sementara Lee Hyori, baru saja merilis video klip debut berjudul Beach Again bersama Rain dan Yoo Jae Suk dalam grup SSAK3.*

(SIS)