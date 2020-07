SEOUL - YG Entertainment memberikan kabar terbaru seputar full album perdana BLACKPINK. YG merilis teaser terbaru bertuliskan BLACKPINK THE ALBUM lengkap dengan tanggal 2 Oktober 2020 sebagai tanggal perilisan.

Perwakilan resmi agensi menyebutkan, untuk tahun ini melalui album terbaru nanti, Jennie, Lisa, Rose, dan Jisoo akan lebih fokus pada pasar global. Berbagai proyek yang sifatnya global, akan dirilis BLACKPINK di bawah payung label Universal Music.

Baca Juga:

Persaingan Ketat di Empat Besar Gaon Chart Pekan Ini

Geser Ariana Grande, BLACKPINK Jadi Musisi Wanita dengan Subscriber Terbanyak

“Pada 2020, BLACKPINK akan fokus pada pasar global dengan perencanaan dan pelaksanaan yang sistematis dan menyeluruh. Proyek global yang kami lakukan dengan grup musik terbesar di dunia, Universal Music, supaya langkah BLACKPINK bisa lebih besar lagi,” bunyi pernyataan perwakilan resmi YG, seperti dikutip Soompi, Selasa (28/7/2020).

Untuk diketahui, full album perdana BLACKPINK yang akan rilis pada 2 Oktober 2020 akan menjadi rangkaian penutup comeback tiga part BLACKPINK tahun ini. Setelah sebelumnya, BLACKPINK mengawali comeback dengan How You Like That pada Juni 2020 lalu yang kemudian dilanjutkan dengan single lagu baru yang foto teasernya sendiri sudah dirilis belum lama ini.

(aln)