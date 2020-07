SEOUL - Pada 2 Agustus mendatang, BoA akan merayakan 20 tahun perjalanan kariernya. Menandai eksistensi tersebut, idol 33 tahun itu akan merilis album spesial bertajuk ‘Our Beloved BoA’.

Kabar seputar album spesial itu diumumkan SM Entertainment lewat Twitter, pada 27 Juli 2020. Menariknya dalam teaser yang dirilis agensi itu, album spesial itu akan berisi lima lagu populer BoA yang akan dicover oleh sederet penyanyi ternama.

Mengutip Soompi pada Senin (27/7/2020), Baekhyun EXO dipercaya untuk menyanyikan Garden in the Air (2005). Sementara BOL4 membawakan Atlantis Princess (2003) dan rapper Gallant akan mengcover lagu Only One yang dirilis BoA pada 27 Februari 2013.

Melengkapi daftar tersebut, Red Velvet akan menyanyikan lagu Milky Way (2003). Sementara lagu Tree yang dirilis BoA pada 2009, akan ditampilkan dalam versi instrumen klasik oleh SM Classics.

Baca juga: BTS Bersiap Rilis Lagu Baru Agustus 2020

BoA merupakan salah satu pionir dalam industri musik Korea yang membawa K-Pop dikenal di Asia. Memulai kariernya sejak usia 13, pemilik nama asli Kwon Bo Ah ini dikenal lewat sederet tembang hits-nya.

Sebut saja ID; Peace B, No. 1, Atlantis Princess, My Name, Girls on Top, Only One, Shadow, Hurricane Venus, hingga Woman. Dia juga tercatat sebagai musisi Korea pertama yang berhasil merajai tangga lagu bergengsi di Jepang.*

Baca juga: Gisella Anastasia Diisukan Putus, Jessica Iskandar: Sabar Dong Kayak Aku

(SIS)