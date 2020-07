TAYLOR Swift merilis album kedelapan berjudul Folklore, bersamaan dengan single terbaru di album tersebut, Cardigan. Penyanyi berusia 30 tahun itu mengatakan bahwa lagu-lagu di albumnya digarap saat masa isolasi akibat Covid-19.

Taylor Swift lantas menuliskan beberapa nama berjasa dalam pembuatan lagu di album barunya ini. Namun, perhatian fans terfokus pada satu nama yang diduga samaran.

“Aku menulis dan merekam musik ini pada masa isolasi, namun masih bisa berkolaborasi dengan pahlawan musikku seperti @aarondessner (yang membantuku menulis 11 dari 16 lagu), @boniver (yang membantuku menulis lagu serta ikut bernyanyi dalam salah satu laguku), William Bowery (yang menulis dua lagu denganku), dan @jackantonoff (keluargaku dalam bermusik saat ini),” tulis Taylor Swift.

Para penggemarnya yang biasa disebut Swifties pun tidak diam saja. Mereka mencari akun instagram dan informasi seputar “pahlawan music” idolanya tersebut.

Pencarian mereka bermuara pada satu nama yang tidak memiliki akun instagram, William Bowery. Sampai akhirnya mereka berasumsi bahwa Bowery adalah sang kekasih Taylor yaitu Joe Alwyn.

Salah satu blog penggemar Swift menyebutkan bahwa Swift dan Alwyn bertemu pada Bowery Hotel di New York pada 2016 lalu. Lalu, penggemar lainnya menemukan bahwa nama kakek Jow Alwyn adalah William Alwyn.

Penggunaan nama samaran bukanlah pertama kalinya bagi Swift. Ini dilakukannya saat ikut dalam proyek lagu This Is What You Came For bersaa Calvin Harris. Ia menggunakan nama samaran Nils Sjӧberg pada lagu itu.

Album terbaru Taylor Swift ini berisi 16 lagu pada album standar, 8 lagu pada CD edisi deluxe, dan 8 lagu pada vinil edisi deluxe. Setiap edisi deluxe memiliki sampul yang unik dengan tampilan beberapa foto.