SEOUL - Ketenaran IU sebagai penyanyi solo papan atas Korea sudah tidak perlu diragukan lagi. Namun tak hanya sebagai penyanyi, IU juga telah melebarkan karier sebagai penulis lirik, model, hingga aktris.

Dalam siaran radio Starry Night bersama Kim Eana, Kamis 23 Juli 2020, IU mengungkapkan dari sekian banyak profesi di dunia hiburan yang ia jalani, ia paling menikmati aktivitas sebagai penulis lirik. Menurut IU, ia bisa menjelma menjadi orang lain dan mengekspresikan dirinya dengan bebas lewat untaian kata-kata saat menulis lirik.

“Ketika kamu menulis lirik, kamu punya banyak pilihan. Kamu bisa jadi orang lain dan menulis dengan bebas," ujar IU, seperti dikutip Soompi, Jumat (24/7/2020).

"Memang banyak aspek yang sulit, tapi ini juga melepas stres. Dari semua pekerjaan yang aku geluti, menulis lirik lagu adalah yang paling menyenangkan,” lanjut pelantun You Through the Night tersebut.

Di tengah kesibukan syuting film terbarunya, Dream, IU diketahui masih sempat menulis lirik lagu untuk JeA, solois sekaligus personel girl group senior, Brown Eyed Girls. IU mencoba menginterpretasikan perasaan khawatir dan cemasnya sebagai seorang penulis lagu baru yang menulis lirik lagu untuk orang lain.

“Aku menggarap lagu ini awal tahun 2020, ketika mengerjakannya kalian akan mendengarkan pandanganku sebagai penulis lirik baru yang mengerjakan lagu yang bukan milikku sendiri,” pungkasnya.

