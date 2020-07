LOS ANGELES - Megan Fox dan Machine Gun Kelly semakin mesra dan merayakan kisah cinta keduanya. Bahkan Fox mengaku bahwa keduanya memang ditakdirkan untuk bersama.

Keduanya pun muncul akan bersama dalam sebuah interview di podcast Give Them Lala oleh Lala Kent dan Randall Emmett. Keduanya pun buka-bukaan tentang awal kisah cinta mereka yang bermula dari set film Midnight in the Switchgrass.

“Dalam sesi table read, ada satu karakter yang aktornya tidak hadir. Lalu aku bertanya, siapa yang akan memerankan peran ini. Lalu, sang sutradara menyebutkan ‘kami sudah dapat Machine Gun Kelly’,” sebutnya menceritakan saat tahu Machine Gun Kelly akan menjadi lawan mainnya.

Dalam cuplikan wawancara yang dihadirkan Entertainment Tonight, Fox menyebutkan akan ada sesuatu yang terjadi dari pertemuan keduanya. Ia memang tidak yakin apa yang akan terjadi, tetapi Ia bisa merasakannya.

Rapper tersebut pun juga tidak begitu yakin akan perasaannya karena awalnya mereka tidak begitu sering berinteraksi. Ia teringat momen dirinya dengan Fox kerap kali saling curi pandang dari jauh di lokasi syuting.

“Ia akan keluar dari mobilnya. Ada jarak sekitar lima langkah dari karavanku dan mobilnya. Aku hanya duduk melihatnya sambil berharap,” ungkap Kelly mengingat momen tersebut.

"Ia akan keluar dari mobilnya. Ada jarak sekitar lima langkah dari karavanku dan mobilnya. Aku hanya duduk melihatnya sambil berharap," ungkap Kelly mengingat momen tersebut.

Namun, di hari kedua syuting film tersebut, Fox mengundang Kelly ke dalam karavannya dan makan siang bersama. "Aku tahu bahwa kami memiliki api kembar. Aku tidak menyebutkan belahan jiwa, nyala api kembar berarti jiwa yang telah berada pada level yang tinggi dan terbagi ke dua tubuh berbeda dalam waktu yang sama. Jadi, kami adalah bagian dari jiwa yang sama," sebutnya tentang kekasihnya ini.

Lala Kent sendiri mengunggah video yang memperlihatkan dirinya sedang bersiap melakukan rekaman podcastnya yang akan rilis ini pada akun instagram pribadinya @lalakent. Terlihat dirinya dengan, Fox dan Kelly tengah berhadapan dengan seorang astrolog Susan Miller. Kelly dan Fox duduk berdekatan dan asik berbicara tentang astrologi.

