SEOUL - Onew menyapa penggemar untuk pertama kalinya usah menyelesaikan tugas wajib militer (wamil). Lewat siaran VLive pada Selasa, 21 Juli 2020, leader SHINee ini menyapa penggemar setianya.

Dalam kesempatan tersebut, Onew menceritakan banyak hal selama ia berada di barak militer. Salah satunya adalah kenangan bersama sang junior, Xiumin.

Onew mengungkap jika ia mendapat hadiah jersei bola dari Xiumin. Tak hanya dirinya, personel EXO tersebut sengaja membelikan jersei untuk satu tim bolanya.

Baca Juga:

- Resmi Selesai Wajib Militer, Onew SHINee Langsung Sapa Fans

- Kata Hana Hanifah soal Bermalam Bareng Kriss Hatta Sebelum Penangkapan

"Kami bekerja keras saat rehearsal dan kami bermain sepak bola juga. Hal yang paling kuingat adalah sepak bola. Xiumin bahkan membelikan kami seragam (jersei), jadi aku memakainya saat bermain," cerita Onew seperti dilansir Soompi, Rabu (22/7/2020).

Onew wamil lebih dulu daripada Xiumin. Namun, dua idol SM Entertainment tersebut bertemu dalam musikal militer bertajuk Return: The Promise of the Day.

Selain bermain bola dan aktif dalam musikal, Onew mengaku menghabiskan waktu senggangnya selama wamil untuk membaca buku. Kebetulan, ia mendapat banyak hadiah buku dari penggemar. "Aku menerima banyak buku sebagai hadiah saat wamil, jadi aku banyak membaca. Selain itu, waktu berlalu begitu cepat saat aku membaca surat dari fans," kisah pemilik nama Lee Jinki tersebut. Onew mulai menjalani wamil sebagai tentara aktif pada 10 Desember 2018. Ia baru saja menyelesaikan tugas negaranya itu pada 20 Juli lalu.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya