SEOUL - Terjawab sudah teka-teki rumor MC Music Bank. Shin Ye Eun dan personel Golden Child, Bomin telah mengundurkan diri sebagai MC Music Bank pada Jumat, 17 Juli 2020.

Shin Ye Eun dan Bomin diketahui mundur dari posisi MC acara musik mingguan populer tersebut, setelah satu tahun memandu Music Bank bersama. Keduanya pertama kali menjadi Music Bank pada Juli tahun lalu.

Tak butuh waktu lama, pihak stasiun tv ternyata langsung mendapuk pengganti Shin Ye Eun dan Bomin. Mengutip Soompi, Senin (20/7/2020), Soobin TXT dan Arin Oh My Girl didapuk menjadi MC baru Music Bank.

Soobin selama ini dikenal sebagai leader dari TXT, junior label BTS di Big Hit Entertainment. Nama Soobin dan TXT langsung populer semenjak debut pada 2019.

Sedangkan Arin, selain aktif sebagai idol juga baru saja memperlihatkan potensinya sebagai aktris masa depan, lewat web drama The World of My 17 yang tayang di awal tahun ini. Ia adalah member termuda Oh My Girl.

Debut Soobin dan Arin menjadi MC baru Music Bank akan langsung dimulai untuk episode Music Bank Jumat, 24 Juli 2020 mendatang.

