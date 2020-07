TOKYO - Aktor populer asal Jepang, Haruma Miura ditemukan tewas gantung diri di kediaman pribadinya di Minato Ward, Tokyo, Jepang, pada Sabtu (18/7/2020), sekitar pukul 13.00 JST atau sekitar pukul 11.00 WIB.

Mengutip News24-NTV, Miura sempat mendapatkan penanganan medis di rumah sakit terdekat sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Aktor 30 tahun itu, seharusnya menghadiri sebuah event penting pada hari ini (18/7/2020).

Karena tak kunjung datang, panitia acara dan sang manajer mendatangi kediaman pribadinya dan menemukan dia telah tergantung di lemari. Kepolisian Tokyo mengungkapkan, mendiang meninggalkan sepucuk surat di apartemennya.

Namun karena alasan penyelidikan, pihak berwajib belum bisa merilis detail isi surat tersebut. Haruma Miura memulai karier aktingnya dengan membintangi drama Agri pada usia 7 tahun. Popularitasnya kemudian melambung setelah membintangi film Koizora pada 2007.

Kualitas aktingnya mendapatkan pengakuan setelah meraih penghargaan aktor pendukung dalam film The Eternal Zero pada 2013. Film itu diadaptasi dari perjalanan hidup seorang pilot perang yang dijuluki Zero Fighter.

Baca juga: BLINK Murka, Media India Cap BLACKPINK sebagai Stripper China

Sekitar 2 tahun kemudian, Haruma Miura beradu akting dengan Kiko Mizuhara dalam film Attack on Titan. Pada 2018, mereka kembali terlibat dalam proyek layar lebar yang sama, Sunny: Our Hearts Beat Together. Salah satu sahabat Chanyeol EXO ini diketahui sebagai penggemar berat BTS. Dia bahkan diketahui pernah menghadiri konser ‘Speak Yourself’ RM cs di Jepang, pada pertengahan 2019.* Baca juga: Song Seung Heon Jatuh Cinta pada Bagian Tubuh Seo Ji Hye Satu Ini

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya