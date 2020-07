LOS ANGELES - Noah Centineo tampaknya siap melepas image pria romantis yang melekat padanya. Setelah sukses dengan serial To All The Boys I've Loved Before, Centineo kabarnya akan bermain dalam film superhero.

Melansir Hollywood Reporter, Minggu (18/7/2020), Centine didapuk menjadi pemeran Atom Smasher dalam Black Adam. Sebagai informasi, Black Adam merupakan spinoff Shazam yang tayang pada 2019 lalu.

Centineo akan bermain dengan Dwayne Johnson yang telah didapuk menjadi Black Adam. Film ini akan disutradarai oleh Jaume Collet-Serra, yang juga bekerja sama dengan Johnson di The Jungle Cruise.

Baca Juga:

- Noah Centineo Ingin Sekuel To All the Boys I've Loved Before Ungkap Sisi Kelam Peter Kavinsky

- Ruri Repvblik Miris Lihat Kondisi Nino Elkasih di Panti Jompo

Karakter Atom Smasher dalam film Black Adam nanti memang masih menjadi tanda tanya. Namun, Atom Smasher diduga akan menjadi bagian dari tim Black Adam.

Black Adam pernah muncul dalam DC Comics pada tahun 1940an karya Otto Binder dan CC Beck. Dalam komik tersebut, Black Adam diceritakan sebagai musuh utama dari Shazam.

Black Adam bukanlah superhero. Karakter ini dikenal sebagai anti-hero yang haus akan kekuasaan setelah mendapat kekuatan dari seorang penyihir.

Dalam salah satu cerita di DC Comics, Black Adam diceritakan akan membawa timnya yang bernama Justice Society of America. Atom Smasher merupakan salah satu anggota dari Justice Society. Albert Rothstein, nama asli Atom Smasher dikisahkan memiliki kemampuan untuk mengubah ukuran dan kekuatannya. Ia dan Black Adam setelah keduanya dipertemukan di Justice Society of America. Menurut keterangan Johnson dalam unggahan Instagramnya, Black Adam direncanakan akan dirilis pada 22 Desember 2021. Sejauh ini belum ada informasi penundaan perilisan film Black Adam.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya