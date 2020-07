SEOUL - BLACKPINK benar-benar menunjukkan keperkasaan mereka lewat lagu comeback How You Like That. Di ranking Gaon Chart kategori digital singles, Lisa cs masih yang tertinggi.

Girlband asuhan YG Entertainment itu memuncaki Gaon Chart edisi 5-11 Juli 2020. Selama 1 pekan terakhir, lagu How You Like That milik BLACKPINK berhasil mengumpulkan 44,079,646 poin.

Menyusul di bawah BLACKPINK adalah duet Zico dan Rain. Lagu Summer Hate dari solois beda generasi ini menjadi runner-up dengan 37,071,007 poin.

Melengkapi lima besar, ada BLOO, Hwasa, dan IU feat. Suga. BLOO diwakili Downtown Baby di posisi 3, sementara Hwasa dan IU feat. Suga menguasai peringkat 4 dan 5.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 5-11 Juli 2020: 1. BLACKPINK - "How You Like That" - 44,079,646 Points 2. Zico ft. Rain - "Summer Hate" - 37,071,007 Points 3. BLOO - "Downtown Baby" - 33,922,176 Points 4. Hwa Sa - "Maria" - 32,770,198 Points 5. IU ft. Suga - "Eight" - 27,659,900 Points 6. Sunmi - "pporappippam" - 27,026,143 Points 7. Jo Jung Suk - "Aloha" - 24,450,762 Points 8. Irene & Seulgi - "MONSTER" - 21,873,325 Points 9. IU - "Into the I-LAND" - 21,298,069 Points 10. Oh My Girl - "Nonstop" - 20,447,110 Points

