SEOUL - Sesuai prediksi, How You Like That langsung merajai berbagai chart begitu dirilis. Lagu teranyar BLACKPINK tersebut juga langsung memuncaki tangga Gaon untuk kategori Digital Singles edisi 28 Juni - 4 Juli 2020.

How You Like That memuncaki Gaon Chart dengan 50,300,439 poin. Angka tersebut jauh meninggalkan posisi runner-up yang diduduki BLOO dengan lagu Downtown Baby (39,925,032).

Secara keseluruhan, ada cukup banyak pendatang baru di posisi top 10 Gaon Chart pekan ini. Selain BLACKPINK dengan How You Like That, ada juga Hwasa lewat single Maria, Sunmi dengan pporappippam, dan Summer Hate dari Zico feat. Rain.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 28 Juni - 4 Juli 2020:

1. BLACKPINK - "How You Like That" - 50,300,439 Points

2. BLOO - "Downtown Baby" - 39,925,032 Points

3. Hwa Sa - "Maria" - 31,084,518 Points

4. IU ft. Suga - "Eight" - 29,313,270 Points

5. Sunmi - "pporappippam" - 26,612,565 Points

6. Jo Jung Suk - "Aloha" - 26,230,916 Points

7. Zico ft. Rain - "Summer Hate" - 25,772,576 Points

8. IU - "Into the I-LAND" - 24,607,274 Points

9. Jeon Mi Do - "I Knew I Love" - 22,321,692 Points

10. Oh My Girl - "Nonstop" - 20,864,248 Points

