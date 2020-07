SEOUL - Lagu Jepang terbaru BTS, Your Eyes Tell mendominasi iTunes Top Song di 95 negara pada 18 Juli 2020. Selain Indonesia, lagu itu juga berjaya di Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, hingga Thailand.

Lagu yang diciptakan oleh Jungkook BTS itu juga sukses memuncaki chart Digital Single Sales Oricon, termasuk Line Music, Mora, dan Recochoku. Tak hanya Your Eyes Tell, album ‘Map of the Soul: 7 The Journey’ yang dirilis BTS pada 15 Juli silam, juga merajai chart Digital Album Sales Oricon.

Mengutip Soompi pada Sabtu (18/7/2020), album yang berisi 13 lagu itu berhasil terjual sebanyak 447.869 kopi pada hari pertama perilisannya. Hasil tersebut berhasil memecahkan rekor penjualan album ‘Face Yourself’.

Saat dirilis pada April 2019, album itu terjual sebanyak 188.085 kopi pada hari pertama perilisannya. Dengan hasil itu, maka BTS berhasil menjadi artis internasional pertama yang membukukan penjualan album terbanyak di Jepang sepanjang 2020.*

