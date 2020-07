TOKYO - BTS kembali membukukan rekor baru dalam karier bermusik mereka. ‘Map of the Soul: 7 The Journey’, album berbahasa Jepang keempat dari RM cs tersebut berhasil memuncaki chart Top Albums Oricon.

Mengutip Soompi, album itu terjual sebanyak 447.869 kopi di hari pertama perilisannya, pada 15 Juli 2020. Angka itu, naik dua kali lipat dibandingkan penjualan album ‘Face Yourself’ yang dirilis BTS pada 2018.

Dengan capaian tersebut, BTS tercatat sebagai artis asing dengan penjualan album terbanyak sepanjang 2020. Tak hanya itu, capaian tersebut bahkan menjadi rekor penjualan album terbesar di Jepang sepanjang tahun ini.

Album ‘Map of the Soul: 7 The Journey’ juga berhasil memuncaki chart iTunes Top Album di 81 negara dalam 24 jam setelah dirilis. Sementara itu, Stay Gold yang merupakan track utama dalam album tersebut berhasil mendominasi chart iTunes Top Song di 84 negara.

Lagu itu juga berhasil menembus peringkat sembilan chart Billboard Hot 100 dan mendominasi chart Billboard World Digital Song Sales. Lagu Your Eyes Tell yang dinyanyikan Jungkook dalam album itu juga berhasil menguasai chart iTunes Top Song di 93 negara dan masuk dalam Billboard World Digital Song Sales.*

