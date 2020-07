SEOUL - TWICE akan menggelar konser online perdana mereka. Yang menarik, sebagai girlband asuhan JYP Entertainment, TWICE malah akan berkolaborasi dengan SM Entertainment untuk konser online mereka.

Mengutip Allkpop, Jumat (17/7/2020), TWICE akan berkolaborasi dengan SM Entertainment untuk menggelar konser online TWICE: World in A Day. TWICE akan memakai Beyond LIVE, platform konten milik SM.

Baca Juga:

- TWICE Sukses Raih Rekor Penjualan Album Terlaris

- Kronologi Meninggalnya Pelawak Omas

Konser online girl group beranggotakan Jihyo, Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Mina, Dahyun, Chaeyoung, dan Tzuyu ini rencananya akan diselenggarakan pada 9 Agustus 2020 lewat platform online V Live.

Tidak hanya bisa menyaksikan aksi panggung apik para personel TWICE, fans juga disuguhkan tata panggung efek grafis AR khas Beyond LIVE. Di saat yang bersamaan, penggemar dari penjuru dunia juga bisa berkomunikasi secara interaktif dari rumah dengan para personel TWICE.

Untuk diketahui, sederet boy group asuhan SM Entertainment, mulai dari SuperM, WayV, NCT Dream, NCT 127, TVXQ, dan Super Junior sudah menggelar konser online melalui Beyond LIVE di awal tahun 2020. TWICE menjadi artis non-SM Entertainment pertama yang menggelar konser melalui Beyond LIVE. Selain TWICE, disebutkan pula ke depannya platform ini juga akan bekerjasama dengan musisi dan artis lain di luar SM Entertainment.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya