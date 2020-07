SEOUL - Girl group andalan JYP Entertainment, TWICE kembali mencetak prestasi gemilang dengan album terbarunya, More & More. Menurut catatan data dari tangga lagu Gaon , mini album kesembilan TWICE, More & More pada 2 Juli 2020 kemarin sudah berhasil terjual sebanyak 563.000 kopi.

Dengan catatan penjualan tersebut, girl group beranggotakan Jihyo, Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Mina, Dahyun, Chaeyoung, dan Tzuyu tersebut mencetak rekor baru. TWICE resmi menjadi girl group dengan penjualan album terlaris semenjak Gaon chart diadakan, seperti dilapor Allkpop, Jumat (3/7/2020).

Baca Juga:

Nayeon TWICE Dapat Ancaman Pembunuhan, Fans Viralkan Tagar #ProtectNayeon

Nayeon TWICE Sudah Dua Kali Dapat Ancaman Pembunuhan





Jika ditotal dengan penjualan album sebelumnya, dari mulai album debut The Story Begins hingga yang teranyar, More & More, tercatat TWICE sudah berhasil menjual album kurang lebih sebanyak 5.260.000 kopi di Korea.

Sedangkan untuk penjualan album di Jepang, girl group yang debut pada 2015 silam tersebut diketahui secara kolektif sudah mencatat penjualan album lebih dari 3.570.000 kopi.

Sebagai tambahan, kini TWICE juga memegang titel sebagai girl group dengan trofi kemenangan terbanyak di acara musik domestik Korea, dengan raihan 106 kemenangan. Selamat untuk TWICE!

(aln)