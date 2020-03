SEOUL - Pembatalan dan penundaan konser sebagai dampak virus korona masih berlanjut. Terbaru, virus asal Wuhan, China itu mempengaruhi jadwal konser Epik High dan Eric Nam.

Epik High dan Eric sama-sama memiliki jadwal konser di Negeri Paman Sam pada April 2020. Namun, kini mereka harus mengubah dan membatalkan konser tersebut.

Epik High memilih membatalkan konser di Los Angeles yang seharusnya digelar pada 9 April. Dengan nada menyesal, Tablo cs memutuskan membatalkan konser demi kesehatan semua pihak.

Baca Juga:

- Dampak Korona, Lee Hyori Gratiskan Biaya Sewa Gedung

- Alasan Rizky Febian Serahkan Honor Manggung pada Ibunda

"Aku tahu betapa sulitnya mendapatkan tiket (konser), tapi keselamatan kalian adalah yang paling utama bagi kami," demikian bunyi pengumuman Tablo di Twitternya, Sabtu (14/3/2020).

Sementara Eric Nam memilih untuk menunda konsernya. "Kami telah mengubah konser dua malam kami ke Kamis (10 September 2020) dan Sabtu (12 September 2020)," tutur Eric dalam pengumumannya.

Los Angeles - Postponement Update



We have moved our two nights to:



Thursday, September 10, 2020

Saturday, September 12, 2020

@ the Regent Theatre (same venue)



Your current tickets will be honored.



Questions - please reach out to info@spaceland.tv#ericnam #BeforeWeBegin pic.twitter.com/SjbMZTOvu2— 에릭남 (Eric Nam) (@ericnamofficial) March 13, 2020