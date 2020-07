LOS ANGELES - Penyanyi Jewel, pelantun dari Who Will Save Your Soul ini menceritakan masa lalunya yang kelam. Hal ini ia ungkapkan dalam sebuah kampanye kesehatan mental Well Beings yang dilaksanakan media WETA dan National Alliance on Mental Illness.

Sebelum dirinya terkenal, Jewel kerap kali mencuri dan menggelandang di jalanan karena tidak punya tempat.

“Ada hari di mana aku tidak punya rumah selama setahun. Saat itu aku masih 18 tahun dan itu sangat mengerikan,” ceritanya.

Baca Juga:

Bila Tak Hadir Lagi, Polisi Panggil Paksa Marshanda?

Hasil Autopsi Keluar, Ini Penyebab Kematian Naya Rivera

Ia menyebutkan bahwa dirinya kerap mengalami masalah kesehatan mental seperti serangan panik. Bahkan, Ia sampai jatuh pingsan akibat serangan kepanikan tersebut.

“Perasaan dan pikiranku seperti cuaca. Kecemasan dan serangan panik yang kualami parah sekali,” jelasnya menceritakan masalah kesehatan mentalnya kala itu.

Namun, seiring berjalannya waktu Ia belajar bahwa pikiran dan perasaannya itu tidak nyata. Ia mengaku perlu belajar untuk mengendalikan pikirannya.

“Belajar untuk menghapus pikiran tersebut adalah cara yang sangat membantu saya,” jelasnya.

Kampanye tersebut juga dihadiri beberapa artis lainnya seperti Matthew McConaughey, Kid Cudi, Billy Porter, Demi Moore, dan Alanis Morissette.

(aln)