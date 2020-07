JAKARTA - Nama Prilly Latuconsina mendadak viral di Twitter, pada Selasa malam (14/7/2020). Saat berita ini diturunkan, ada lebih dari 11.600 kicauan terkait dirinya berseliweran di platform jejaring sosial tersebut.

Alasannya, karena dia mengunggah foto pernikahan bernuansa hitam putih bersama aktor Reza Rahadian. Yang membuat publik dunia maya heboh adalah penjelasan Prilly dalam caption foto tersebut.

"Tidak pernah menyangka sebelumnya akan secepat ini. Tidak pernah menyangka juga bahwa dia lah yang akan mengucap janji dan memasangkan cincin di jari manisku," ujarnya.

Aktris 23 tahun itu melanjutkan keterangannya dengan mengatakan bahwa semua terjadi sangat tiba-tiba. "Jodoh memang rahasia Tuhan. Bismillah," tuturnya diikuti emoji cincin dan tagar 'taaruf'.

Di Instagram, unggahan Prilly Latuconsina itu bahkan disukai 1,96 juta akun dan dipenuhi 109.000 komentar. Sebagian besar warganet mempertanyakan keabsahan foto pernikahan tersebut.

Lainnya menunjukkan keterkejutan, karena dua aktor beda usia tersebut tak pernah diisukan menjalin kedekatan selama ini. Bahkan foto itu sempat membuat penyanyi asal Brasil, Brian Cohen bingung.

"What's Happening? (Apa yang terjadi?)" kata rekan duet Prilly dalam lagu Shooting Star tersebut di kolom komentar. Seperti Cohen, aktor Ricky Harun juga tak kalah terkejut. Dalam komentarnya, dia berkata, "Sebentar sebentar sebentar."

Meski begitu, foto tersebut juga bertabur ucapan selamat dari sederet selebriti Tanah Air. Musisi Andi Rianto yang diketahui bersahabat dekat dengan sang aktris mengatakan, "Selamat kesayangan, turut berbahagia."

Ucapan selamat juga diberikan produser film Manoj Punjabi lewat kolom komentar. "Congratulation@prillylatuconsina96 all the best."*

