SEJAK kemunculannya pada episode ke-8 It’s Okay to Not Be Okay yang tayang Minggu 12 Juli 2020, aktor sekaligus DJ berbakat Korea Selatan, Choi Daniel berhasil menarik perhatian para penonton dengan kharismanya. Meski selalu bikin kepincut banyak cewek, rupanya Choi Daniel betah jadi jomblo loh.

Ya, dalam wawancaranya dengan SBS setelah menyelesaikan drama Jugglers 2 Februari 2018 lalu, Choi Daniel mengakui bahwa dirinya pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita non-selebriti, sebelum akhirnya melaksanakan wamil pada Oktober 2015. Daniel mengatakan hubungan mereka putus disebabkan karena kesibukan masing-masing.

"Kami tidak memiliki waktu luang karena bekerja. Ketika kami bekerja, kami jadi terlalu sibuk, tetapi ketika kami istirahat, kami hanya beristirahat tanpa batas waktu. Ketika aku sedang syuting untuk drama, aku bahkan tidak dapat menghubungi pacarku selama tiga hari," ucap Choi Daniel dilansir Okezone dari SBS.

Choi Daniel lantas mengungkapkan kriteria wanita idamannya, seperti apa? "Aku menyukai perempuan yang baik. Karena pekerjaanku, aku terkadang akan meminta pacarku menunjukkan dedikasi dan perhatiannya kepadaku. Itu sebabnya aku pikir, aku akan mencari seseorang yang dapat memahami situasiku saat ini," tuturnya.

Sebagai informasi, nama Choi Daniel menjadi trending karena dirinya berperan sebagai penggemar berat Go Moon Young, sekaligus bos sebuah perusahaan periklanan dalam drama It’s Okay to Not Be Okay. Penampilan cameo aktor Jugglers itu dipastikan akan menciptakan ketegangan antara Moon Young dan Gang Tae.

Meski telah berusia 34 tahun, aktor kelahiran 22 Februari 1986 ini diketahui masih betah melajang hingga saat ini. Choi Daniel juga termasuk kalangan artis korea yang sangat tertutup dengan urusan pribadinya, terutama masalah asmara.

