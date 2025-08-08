Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aktor Parasite Song Kang Ho Dirumorkan Gabung Agensi G-Dragon

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |16:30 WIB
Aktor Parasite Song Kang Ho Dirumorkan Gabung Agensi G-Dragon
Aktor Parasite Song Kang Ho Dirumorkan Gabung Agensi G-Dragon. (Foto: Hancinema)
SEOUL - Aktor Song Kang Ho dirumorkan bergabung dengan Galaxy Corporation. Kabar itu pertama kali dipublikasikan Ilgan Sports, pada Jumat (8/8/2025) pagi. 

Media itu melaporkan, sang aktor Parasite dalam tahap akhir negosiasi kontrak dengan Galaxy Corporation. Lalu apa kata agensi tersebut?

Galaxy Corporation pun merilis keterangan resmi terkait rumor tersebut. "Belum ada yang bisa dikonfirmasi saat ini," ungkap agensi tersebut. 

Song Kang Ho Bawa Pulang Trofi Aktor Terbaik Cannes 2022
Aktor Parasite Song Kang Ho Dirumorkan Gabung Agensi G-Dragon. (Foto: Hancinema)

Kabar Song Kang Ho merapat ke Galaxy Corporation mencuat setelah sang aktor meninggalkan Sublime, agensi yang menaunginya selama 5 tahun, bulan lalu.

Bulan lalu, sang aktor memutuskan mundur dari produksi drama Inside Man setelah terjadi penundaan syuting selama 3 bulan. 

Penundaan tersebut membuat ada beberapa jadwal kerja Song Kang Ho yang bentrok. "Karena perubahan itu dia harus mundur. Ada komitmen lain yang harus dijaganya," ujar tim produksi drama tersebut.*

(SIS)

