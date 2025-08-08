Aktor Parasite Song Kang Ho Dirumorkan Gabung Agensi G-Dragon

SEOUL - Aktor Song Kang Ho dirumorkan bergabung dengan Galaxy Corporation. Kabar itu pertama kali dipublikasikan Ilgan Sports, pada Jumat (8/8/2025) pagi.

Media itu melaporkan, sang aktor Parasite dalam tahap akhir negosiasi kontrak dengan Galaxy Corporation. Lalu apa kata agensi tersebut?

Galaxy Corporation pun merilis keterangan resmi terkait rumor tersebut. "Belum ada yang bisa dikonfirmasi saat ini," ungkap agensi tersebut.

Aktor Parasite Song Kang Ho Dirumorkan Gabung Agensi G-Dragon. (Foto: Hancinema)

Kabar Song Kang Ho merapat ke Galaxy Corporation mencuat setelah sang aktor meninggalkan Sublime, agensi yang menaunginya selama 5 tahun, bulan lalu.

Bulan lalu, sang aktor memutuskan mundur dari produksi drama Inside Man setelah terjadi penundaan syuting selama 3 bulan.

Penundaan tersebut membuat ada beberapa jadwal kerja Song Kang Ho yang bentrok. "Karena perubahan itu dia harus mundur. Ada komitmen lain yang harus dijaganya," ujar tim produksi drama tersebut.*

(SIS)