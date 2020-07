SEOUL - Dua girl group paling terkenal saat ini, Red Velvet dan BLACKPINK bersaing di dunia musik. Namun para personelnya diketahui saling berteman dekat.

Bahkan, dua fandom girl group ini punya sebutan sendiri untuk para personel BLACKPINK dan Red Velvet, BlackVelvet.

Nah, kali ini giliran Seulgi dan Jisoo yang baru saja memamerkan keakraban keduanya di acara musik.

Minggu 12 Juli 2020 kemarin, grup unit duo Red Velvet, IS (Irene-Seulgi) debut di acara musik Inkigayo mempromosikan lagu Monster. Sedangkan BLACKPINK, masih dalam rangka promosi lagu How You Like That.

Dikutip Soompi, Senin (13/7/2020) melalui fitur Instagram Story di akun Instagram pribadinya, Jisoo mengunggah fotonya bersama Seulgi saat keduanya sedang menunggu di belakang panggung.

Menunggah swafoto dirinya dan Seulgi, Jisoo membocorkan kalau kemarin BLACKPINK dan Red Velvet Irene-Seulgi ditempatkan dalam satu ruang tunggu yang sama.

"Kami ada di waiting room yang sama hari ini," tulis Jisoo.

Merespon foto yang diunggah Jisoo, Seulgi tak lama juga mengunggah selfie dirinya dan Jisoo dengan keterangan singkat, “Hi, hi, I’m Jisoo”.

Sebelumnya, Jisoo dan Seulgi juga saling memberikan dukungan di Instagram, sesaat sebelum BLACKPINK comeback.

Red Velvet dan BLACKPINK sendiri diketahui memang sering memamerkan pertemanan manis mereka. Seperti belum lama ini, ketika Yeri Red Velvet secara spontan bergabung di siaran langsung Instagram milik Jennie.

