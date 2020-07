SEOUL - Merilis album dan MV 1 Billion Views, EXO-SC akhirnya resmi memulai aktivitas comebacknya di dunia K-Pop. Sebelum 1 Billion Views, SM Entertainment selaku agensi lebih dulu merilis MV untuk lagu solo Sehun dan Chanyeol, yang bertajuk On Me dan Nothin.

Lagu solo Sehun dan Chanyeol tersebut masuk ke dalam sembilan track yang diusung EXO-SC di album 1 Billion Views. Memasukkan lagu solo masing-masing, baik Chanyeol maupun Sehun saling melempar pujian pada satu sama lain.

"Lagu Nothin dari Chanyeol, punya irama yang mudah didengarkan. Lagu berkualitas tinggi dengan irama yang enak dan lirik yang adiktif," kata Sehun, seperti dikutip dari Soompi, Senin (13/7/2020).

Sementara Chanyeol menyebut lagu dan music video On Me sangat mengekspresikan sosok Sehun yang sebenarnya sebagai seorang performer. "On Me jadi lagu solo Sehun yang sangat mengekspresikan siapa Sehun sebenarnya," tutur Chanyeol.

"Vidoe klipnya juga menampilkan aksi panggung Sehun yang keren, jadi ku pikir orang-orang akan lebih menikmati lagu ini jika mereka juga menonton performance Sehun," tambahnya.

Sehun dan Chanyeol terlibat penuh dalam penggarapan full album pertama EXO-SC, 1 Billion Views. Keduanya merupakan penulis lirik untuk semua lagu dalam album ini.

Sedangkan untuk lagu andalan, 1 Billion Views yang diusung sebagai title track, Sehun dan Chanyeol dibantu oleh musisi ternama, Gaeko dari grup Dynamic Duo yang berpartisipasi dalam hal komposisi dan lirik.

