SEOUL - Setelah hengkang dari YG Entertainment, Lee Hi berencana melakukan comeback pada akhir Juli 2020. Setidaknya, itulah yang diyakini fans setelah melihat unggahan countdown misterius Lee Hi.

Lee Hi menuliskan sebuah tanggal yang diyakini fans sebagai waktu comeback-nya di Twitter pada Senin (13/7/2020). "D-10. 2020.07.23. #λ­˜κΉŒμš” #guesswhat," tulis solois yang kabarnya akan bergabung dengan AOMG tersebut.

Tak ada informasi tentang tanggal apakah tersebut. Namun, fans meyakini jika pelantun Breathe itu akan comeback atau merilis musik terbarunya pada tanggal tersebut.

Keyakinan fans semakin bertambah karena sempat tersiar kabar bahwa Lee Hi akan comeback pada akhir Juli ini. Menurut sumber orang dalam, jebolan K-Pop Star ini sedang mempersiapkan album terbarunya.

"Comeback? Lagu baru?" komentar @rheicul.

"Lagu baru Lee Hi?" sambung @D_elfir.

"Okay!!! Lagu baru dalam 10 hari," tambah @loeyhi.

Lee Hi terakhir melakukan comeback pada Mei 2019 saat masih berada di bawah naungan YG Entertainment. Album terakhir bertajuk 24℃ tersebut mengusung lagu No One sebagai title track. Lagu ini dibawakan Lee Hi bersama mantan personel iKON, B.I.

