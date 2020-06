SEOUL - Ada angin segar bagi para penggemar solois berbakat, Lee Hi. Lama tak comeback, jebolan K-Pop Star tersebut kabarnya siap kembali dengan karya terbarunya.

Dilansir Allkpop, Selasa (30/6/2020), Lee Hi dikabarkan tengah berencana untuk comeback ke dunia musik pada akhir Juli 2020 mendatang. Menurut sumber orang dalam, pelantun hits Breathe ini sedang mempersiapkan album terbarunya.

Album terbaru itu akan jadi penanda comeback-nya Lee Hi setelah vakum kurang lebih satu tahun. Album terakhirnya, 24℃ dengan lagu andalan No One, diluncuran pada Mei 2019.

Jika berjalan sesuai jadwal, maka album terbaru Lee Hi tersebut akan menandai comeback pertamanya setelah hengkang dari YG Entertainment pada Desember 2019.

Perempuan kelahiran 1996 ini sendiri sekarang diketahui sedang di proses final penandatanganan kontrak eksklusif dengan agensi label musik milik Jay Park, AOMG. Jika tercapai kesepakatan, itu berarti Lee Hi akan comeback di bawah naungan AOMG.

