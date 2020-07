SEOUL - Setelah menunggu selama 2 tahun, YG Entertainment membocorkan jadwal debut boyband baru mereka, TREASURE. Kabar itu diunggah lewat poster terbaru TREASURE yang dirilis lewat Twitter, pada Senin (13/7/2020),

Meski tak membubuhkan jadwal pasti, namun YG Entertainment memastikan bahwa Bang Yedam cs akan debut 'sebentar lagi'. Pada 12 Mei silam, agensi itu mengumumkan TREASURE akan debut pada Juli 2020.

Kala itu, YG Entertainment mengungkapkan bahwa debut TREASURE menyusul comeback seniornya, BLACKPINK. Seperti diketahui, Jennie cs merilis single How You Like It pada 26 Juni 2020.

Perilisan poster 'coming soon' itu ditanggapi antusias oleh penggemar TREASURE. Akun Twitter @te**es130 mengatakan, "Kami sudah menunggu terlalu lama untuk debut TREASURE sampai tak peduli bagaimana bentuk poster yang dirilis YG Entertainment."

Sementara akun @babyj**ghwan menuliskan,"Mana tanggal debutnya? Ah! Aku akan berusaha menunggu dengan sabar YG. Kau tahu aku sudah sangat menantikan mereka sejak lama."

TREASURE adalah boyband lulusan ajang variety show YG Treasure Box yang dirilis pada 2018-2019. Sebelum grup tersebut memulai debutnya bulan ini, Bang Yedam salah satu personelnya resmi merilis proyek solonya, WAYO.

Dalam keterangannya pada 21 Mei silam, YG Entertainment mengungkapkan, proyek solo Bang Yedam tersebut telah lama dipersiapkan. Bahkan jauh, sebelum TREASURE terbentuk.*

