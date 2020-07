SEOUL - Lagu terbaru BLACKPINK, How You Like That berhasil menembus Billboard Hot 100. Lagu yang dirilis pada 26 Juni tersebut menempati posisi ke-33 pada chart Billboard Hot 100.

"How You Like That debut di No.33 pada # Hot100 minggu ini. Ini adalah entri karier kelima grup dan hit top 40 kedua," tulis Billboard Chart di Twitter, Selasa (7/7/2020).

Melansir Soompi, ini bukan pertama kalinya Jisoo cs mampu menembus Billboard Hot 100. Sebelumnya, lagu BLACKPINK bersama Lady Gaga, Sour Candy juga mampu meraih posisi ke-33 di Billboard Hot 100. Ini menandai kedua kalinya lagu BLACKPINK mampu menembus 40 besar Billboard Hot 100.

Selanjutnya, lagu Kill This Love menempati posisi ke-41, lagu DDU-DU DDU-DU meraih peringkat ke-55 dan lagu Kiss and Make Up hasil kolaborasi BLACKPINK dengan Dua Lipa meraih posisi ke-93 di Billboard Hot 100.

