SEOUL - Aktor Lee Jong Suk menyemangati Shin Jae Ha dan Han Ye Ri di lokasi syuting drama akhir pekan My Unfamiliar Family. Lewat Instagram, keduanya mengungkapkan rasa terima kasih atas kejutan manis yang dikirimkan sang aktor.

Dalam foto-foto yang diunggah Han Ye Ri dan Shin Jae Ha pada Jumat (10/7/2020), terlihat banner terpajang di atap coffee truck tersebut. Isinya berbunyi, “Aku mendukung aktor Shin Jae Ha dan Han Ye Ri yang sangat aku cintai dan tim My Unfamiliar Family.”

Lee Jong Suk juga memberikan banner khusus berisi pesan pribadi yang ditujukan untuk kedua mantan rekannya tersebut. Untuk Han Ye Ri, dia menuliskan, “Aku merindukanmu!! Kau bisa melakukan ini!!!”

Sementara kepada Shin Jae Ha, dia berpesan, “Jae Ha, aku menghabiskan sebulan gajiku untuk coffee truck ini!” Membalas pesan Lee Jong Suk, Han Ye Ri pun mengatakan, “Terima kasih, Jong Suk. Tolong jaga hubungan baikmu dengan adik bungsu kami.”

Dalam drama My Unfamiliar Family, Han Ye Ri diketahui berperan sebagai Kim Eun Hee, anak kedua dalam keluarganya. Sementara aktor Shin Jae Ha menjadi adik bungsu dari karakter yang diperankan Ye Ri.

Shin Jae Ha dan Lee Jong Suk sempat beradu akting dalam drama Pinocchio pada 2014. Mereka kembali beradu akting dalam drama While You Were Sleeping pada 2017. Sementara dengan Han Ye Ri, Jong suk membintangi film As One pada 2012.

Saat ini, aktor Lee Jong Suk tengah menjalani wajib militer sebagai petugas pelayanan publik setelah mendaftar pada Maret 2019.*

(SIS)