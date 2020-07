SEOUL - Seo Ye Ji kembali menjadi buah bibir publik berkat penampilan fashionable yang dipertontonkannya dalam drama It's Okay to Not Be Okay.

Dalam episode 6 yang tayang pada 5 Juli silam, Seo Ye Ji mengundang decak kagum penonton berkat pinggang super rampingnya yang mengintip di balik blazer crop top berwarna pink yang dikenakannya.

Tak sedikit warganet yang menilai bahwa pemilik tinggi 169 sentimeter dan berat 43 kilogram itu cocok menerima pemotretan dalam balutan bikini. Meski mengaku kerap mendapatkan tawaran, namun Seo Ye Ji menolak memakai bikini.

Saat menjadi bintang tamu Knowing Brother pada Maret 2017, sang aktris mengaku, pernah mengalami pengalaman memalukan saat masih bersekolah di Spanyol. Saat itu, nenek pemilik kosan tempat dia tinggal memintanya untuk berenang.

Namun, Seo Ye Ji menolaknya karena dia tak punya pakaian renang. Sang nenek kemudian menyodorkan bikini kepadanya dan meminta dia untuk menikmati waktu di kolam renang tanpa diganggu siapapun.

Setelah memakai bikini dan mulai berenang, Seo Ye Ji kaget ketika segerombolan pria Spanyol masuk ke kolam renang tersebut. "Si nenek dan pria-pria itu menggodaku karena menggunakan bikini," tuturnya.

Pengalaman memalukan itu menurut Seo Ye Ji, membuatnya kapok menggunakan bikini.*

(SIS)