SEOUL - Berita terbaru tentang Kim Jiho. Salah satu personel girl group yang tengah melambung namanya, Oh My Girl itu tengah sakit.

Melansir Allkpop, Kamis (9/7/2020), agensi Oh My Girl, WM Entertainment mengumumkan bahwa Jiho mengalami cedera. Ia terpaksa batal manggung di gelaran konser World is ONE yang dihelat hari ini, pukul 19.00 KST.

WM Entertainment menerangkan, ketika sesi latihan, Jiho tiba-tiba mengeluhkan sakit di bagian kakinya. Tak lama kemudian, salah satu vokalis utama di Oh My Girl ini langsung dilarikan ke rumah sakit.

Setelah melalui pemeriksaan, tim dokter menyarankan Jiho untuk istirahat. Pasalnya, ia didiagnosa mengalami peradangan alias inflamasi di bagian tendon.

Dengan absennya Jiho, maka Oh My Girl harus tampil di atas panggung konser World is ONE hanya dengan enam personel. "Enam member lainnya akan tampil di panggung World is ONE, kecuali Jiho," kata WM Entertainment.

World is ONE sendiri merupakan konser donasi yang diselenggarakan oleh MBC untuk menghibur masyarakat Korea Selatan di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19. Sederet boy dan girl groups ternama hingga penyanyi solo, mulai dari Super Junior, Oh My Girl, MAMAMOO, Stray Kids, SF9, April, N.Flying, Oh My Girl, Cosmic Girls, KARD, Ha Sung Woon, Heize, Hiphop Girlz, dan Na Yoon Sun masuk di line up pengisi acara.

