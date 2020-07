SEOUL - Setelah Kim Soo Hyun dan Lee Soon Shin, kini giliran girlband Oh My Girl yang mengirimkan kejutan ke lokasi syuting film terbaru IU. Pelantun Dolphin itu mengirimkan food truck untuk dinikmati IU dan tim produksi Dream.

“Oh My Girl menyemangati IU yang bersinar paling terang saat ini. Sukses untuk IU, seluruh aktor, produser, dan staf film Dream,” ungkap girlband asuhan WM Entertainment itu dalam banner food truck tersebut.

Hadiah manis dari Oh My Girl itu kemudian diunggah pemilik nama asli Lee Ji Eun tersebut di Instagram. Dalam salah satu fotonya, IU terlihat menikmati kudapan yang dikirimkan YooA cs di dalam mobil.

“Terima kasih atas kejutannya, Oh My Girl. Aku semangat syuting berkat kiriman sarapan dari kalian. Terima kasih,” ujar IU melengkapi unggahan fotonya, pada Sabtu (4/7/2020).

Kado manis dari Oh My Girl itu tampaknya menjadi ucapan terima kasih setelah IU memberikan dukungannya pada YooA. Pada 9 Juni 2020, Mimi Oh My Girl membagikan video cover lagu Eight milik IU yang dinyanyikan oleh YooA. IU diketahui mengunggah ulang tiga cuplikan video cover tersebut lewat Insta Story, pada 10 Juni 2020. Pada video pertama, aktris Hotel del Luna itu menuliskan nama YooA dengan emoji hati dan pada unggahan selanjutnya dia mengungkapkan, "Oh cantiknya."

