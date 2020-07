BYUN Baekhyun, salah satu vokalis utama EXO yang kini juga tengah sibuk menjadi solois kembali mencetak rekor membanggakan.Setelah tercatat sebagai solois dengan titel Million Seller, karena albumnya berhasil terjual lebih dari satu juta kopi. Kini, Baekhyun diketahui baru saja mencetak rekor dalam sejarah Gaon Korea.

Dimulai sejak 1 Januari 2018 lalu, salah satu platform musik terbesar di Korea, Gaon memberlakukan sertifikasi musik. Sertifikasi musik yang dimaksud pemberian sertifikat platinum ketika penjualan album mencapi 250.000 kopi.

Sedangkan untuk lagu baru akan disertifikasi platinum ketika sudah mencapai angka 100 juta streaming atau 2,5 juta kali diunduh.

Mengutip Soompi, Kamis (9/7/2020), Gaon Chart baru saja mengumumkan bahwa album teranyar Baekhyun, mini album keduanya yang berjudul Delight telah resmi menerima triple platinum dari Gaon, setelah berhasil terjual lebih dari 750.000 kopi sejak dirilis pada Mei lalu.

Baca juga:

Baekhyun: Aku Beruntung Memiliki EXO

Takut Viral, Baekhyun EXO Langsung Buang Kotak Tisu

Prestasi ini membuat leader SuperM tersebut, disebut sebagai penyanyi solo pertama Korea yang mencetak rekor triple platinum.

Sementara itu, di saat yang bersamaan Gaon juga mengumumkan bahwa NCT 127 dengan album Repackaged, Neo Zone dengan The Final Round, MONSTA X dengan Fantasia, IZ ONE lewat album Color IZ serta TXT melalui album The Dream Chapter: Eternity resmi memperoleh sertifikat platinum karena angka penjualan albumnya sudah melampau 250.000 kopi.

Untuk kategori streaming, sertifikat platinum diraih Taeyeon SNSD karena memuncaki klasemen lewat lagu original soundtrack drama Hotel Del Luna, A Poem Titled You.

Selanjutnya lagu Love Poem milik IU, Any Song dari Zico, The Way to Say Goodbye dari Lim Han Byul, dan Fire Up lagi dari Woody juga resmi mendapat sertifikat platinum setelah masing-masing lagu, tercatat sudah melampui angka 100juta streaming.

(qlh)