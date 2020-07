SEOUL - Baekhyun blakblakan menceritakan hubungan dirinya dengan kedelapan personel EXO lainn. Dalam tayangan acara Yoo Quiz on the Block, Baekhyun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Suho, Lay, Xiumin, D.O, Chanyeol, Chen, Kai, dan Sehun.

Pelantun hits Candy ini sangat berterima kasih karena delapan rekannya di EXO tersebut selalu setia mendampinginya meski di saat-saat sulit. Bahkan tak hanya menemani, menurut Baekhyun, para anggota EXO juga pasti menghiburnya jika sedang sedih.

“Saya yakin Suho sebagai leader dan personel lainnya semua tahu ketika aku sedang di masa sulit. Ketika aku sedih, mereka pasti menemani dan mencoba membuatku tertawa,” aku Baekhyun, seperti dikutip dari Allkpop, Kamis (2/7/2020).

Mantan kekasih Taeyeon SNSD itu menyebut Suho, Lay, Xiumin, D.O, Chanyeol, Chen, Kai, dan Sehun bukanlah sekadar rekan kerja atau teman dekat. Baginya, delapan orang tersebut sudah seperti sanak keluarga yang sangat dekat.

Maka dari itu, Baekyun berujar ia merasa beruntung bisa dipertemukan dengan para member EXO. “Aku sangat beruntung bisa bertemu mereka, mereka itu orang yang membuat nyaman bahkan ketika kami jarang bertemu," ujar Baekhyun.

"Mereka seperti sanak keluarga terdekat, kami bisa banyak bicara tentang hal-hal pribadi, contohnya membahas kami semua akan segera masuk usia kepala tiga. Mereka adalah orang-orang yang setiap waktu aku rindukan,” pungkasnya.

