SEOUL - Baekhyun ‘EXO’ mengembangkan karier solonya dengan merilis album berbahasa Jepang bertajuk ‘Baekhyun’.

Mengutip Allkpop, mini album perdana Baekhyun dalam bahasa Jepang itu akan dirilis di Negeri Sakura, pada 20 Januari 2021. Menariknya, album itu akan tersedia dalam enam versi yang dirilis terbatas.

Keenam versi itu adalah Get You Alone, Addicted, Whippin, Drown, Disappeared, dan Stars. Perbedaan keenam versi itu, kabarnya terletak pada konsep masing-masing lagu yang terdapat dalam album tersebut.

Dari total enam lagu yang terdapat di dalam mini album tersebut, Get You Alone akan menjadi track pertama yang dirilis Baekhyun.*

Baca juga:

Bela Chanyeol, Baekhyun EXO Pertanyakan Netizen yang Sebar Rumor Jahat

Suami Zaskia Gotik Unggah Foto sang Putri, Netizen: Bayi Prematur yang Gemuk



(SIS)