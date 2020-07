SEOUL - Dua aktor papan atas Korea Selatan, Son Ye Jin dan Lee Sun Gyun mendapat tawaran untuk membintangi film Hollywood, Cross. Kabar tersebut kemudian diamini oleh agensi kedua aktor tersebut.

“Son Ye Jin dalam tahap negosiasi untuk membintangi film Cross. Sejauh ini, kesannya baik. Apabila tidak ada perubahan besar, maka Son Ye Jin akan mengambil tawaran tersebut,” ujar MS Team Entertainment seperti dikutip dari Soompi, Senin (6/7/2020).

Pernyataan serupa juga diungkapkan HODU&U Entertainment, agensi Lee Sun Gyun. “Aktor kami mendapat casting dari Cross dan saat ini tengah mereview tawaran tersebut. Saat ini, belum ada keputusan final dari Lee Sun Gyun,” tuturnya.

Mengutip Star News, Lee Sun Gyun akan berperan sebagai seorang yang sangat berpengaruh untuk melindungi area perbatasan yang memisahkan negara makmur dan miskin. Sementara Son Ye Jin akan berlakon sebagai Vera, perempuan tangguh yang menghuni kawasan tersebut.

Setelah suaminya meninggal, Vera harus bertahan hidup sebagai ibu tunggal dan membesarkan putranya seorang diri. Kedua aktor itu akan beradu akting dengan Sam Worthington yang dikenal lewat aktingnya dalam Avatar dan Clash of the Titans.

Dalam Cross, Worthington akan menghidupkan peran sebagai pria yang hidup di negara makmur. Film ini akan bersetting di masa depan yang mana dua negara dengan penduduk multiras dipisahkan oleh perbatasan.

Film tersebut akan diarahkan oleh Andrew Niccol yang terkenal lewat beberapa film sci-fi, seperti In Time, The Host, dan Gattaca. Niccol juga dikenal sebagai penulis skenario film populer The Truman Show yang dirilis pada 1998.

Niccol sebenarnya sudah mengembangkan ide cerita Cross sejak 10 tahun silam. Dia kemudian tertarik untuk berkolaborasi dengan aktor Korea Selatan dan syuting di Negeri Ginseng itu setelah mengunjunginya pada 2019.

Menariknya lagi, Andrew Niccol menghubungi dan meminta Son Ye Jin untuk bergabung dalam proyek itu secara pribadi. Sementara Lee Sun Gyun menarik perhatian sang sutradara saat film yang dibintanginya, Parasite, sukses besar di pasar Amerika Utara.

Apabila Lee Sun Gyun dan Son Ye Jin menerima tawaran ini, mereka akan mulai syuting di Korea Selatan, pada Maret 2021.*

