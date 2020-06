JAKARTA - Pada 6 Juni silam, aktris Son Ye Jin didapuk sebagai 'Wanita Tercantik di Dunia 2020' versi Starmometer. Hasil itu bahkan membuatnya berhasil mengalahkan aktris Korea lainnya, seperti Song Hye Kyo.

Selain berparas cantik, Son Ye Jin juga dikenal karena kepiawaian berakting. Ia mampu memerankan karakter-karakter berbeda lewat beberapa drama dan film yang dibintanginya. Berikut daftar drama populer yang dibintangi aktris 38 tahun ini, seperti dikutip dari berbagai sumber.

CRASH LANDING ON YOU

Tayang sepanjang 14 Desember 2019 hingga 16 Februari 2020, Crash Landing on You (CLOY) tercatat sebagai salah satu drama tersukses Son Ye Jin di platform TV kabel.

Dengan rating 21,68 persen, CLOY tercatat sebagai drama TV kabel dengan rating tertinggi ketiga sepanjang sejarah. Kisahnya tentang Yoon Se Ri (Son Ye Jin), anak orang kaya yang terjebak di Korea Utara saat bermain paralayang.

Dia kemudian diselamatkan oleh Ri Jeong Hyuk (Hyun Bin) anggota militer Korea Utara yang membuatnya jatuh cinta. Perjalanan cinta dua negara inilah yang kemudian menarik untuk ditonton.

SOMETHING IN THE RAIN

Drama romantis yang dibintangi Son Ye Jin bersama Jung Hae In ini memang tak sepopuler CLOY. Tayang di JTBC, rating tertinggi Something in the Rain hanya mencapai 7,28 persen.

Namun kisah cinta beda usia antara Yoo Jin Ah (Son Ye Jin) dan Seo Joon Hee (Jung Hae In) dalam drama ini cukup menarik untuk diikuti. Tak sekadar kisah cinta, drama ini juga mengeksplorasi kasus pelecehan seksual yang kerap terjadi pada karyawan wanita di dalam perusahaan.

PERSONAL TASTE

Drama drama ini, Son Ye Jin beradu akting dengan aktor ternama Lee Min Ho. Awalnya Son Ye Jin yang berperan sebagai Park Gae In mengalami putus cinta dan kehilangan pekerjaanya.

Di tengah rasa frustasinya, Park Gae In bertemu Jeon Jin Ho (Lee Min Ho), seorang arsitek yang dikiranya sebagai penyuka sesama jenis. Alasan inilah yang membuat dia mau menyewakan salah satu kamar di rumahnya untuk Jin Ho.

Soal rating, drama yang ditayangkan MBC pada 2010 itu berhasil mendulang 15,1 persen.

