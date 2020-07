SEOUL - BLACKPINK kembali menjadi topik pembicaraan hangat para netizen. Kali ini, netizen ramai membahas tentang kemampuan bernyanyi secara langsung Lisa, Rose, Jennie, dan Jisoo.

Di panggung acara musik Inkigayo episode Minggu, 5 Juli 2020, BLACKPINK membawakan How You Like That di encore stage secara live. Girl group asuhan YG Entertainment itu tampil di encore perayaan atas kemenangan How You Like That di Inkigayo.

Ketika tampil di encore stage, keempat member BLACKPINK menyanyikan How You Like That secara langsung tanpa bantuan suara AR sebagai backsound penyokong audio tambahan.

Lewat beberapa potongan video encore yang ramai beredar di linimasa dunia maya, netizen bisa mendengar dengan jelas suara live Lisa, Rose, Jennie, dan Jisoo menyanyikan How You Like That. Mendengar kemampuan bernyanyi keempat member yang stabil, netizen pun melempar pujian.

“Bagus banget, aku suka suara Jennie,” komentar seorang netizen seperti dikutip dari Allkpop, Senin (6/7/2020).

“Kamu bisa lihat dengan jelas betapa bagusnya mereka, jika kamu menonton klip encore itu secara komplit,” jelas netizen lainnya.

"Kemampuan menyanyi live BLACKPINK selalu bagus,” puji yang lain.

“Kalian bisa dengar betapa nyamannya mereka dengan nyanyiannya,” tulis salah seorang netizen.

