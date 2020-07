SEOUL - Aktor Ji Chang Wook merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, (5/7/2020). Bintang Backstreet Rookie tersebut kini berusia 33 tahun.

Para penggemar pun mengucapkan selamat ulang kepada sang aktor. Tak hanya itu, banyak dari mereka juga meramaikan lini masa Twitter untuk mendoakannya di hari ulang tahun.

Bahkan tagar #JiChangWook menempati trending nomor satu di Twitter.

Happiest birthday to this ray of sunshine i love you wookie!!! ✨❤️🥳#HappyJiChangWookDay #JiChangWook pic.twitter.com/YWaiJboRnt— Katy (@kdramasuweeg) July 4, 2020