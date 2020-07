SEOUL - BTS terus mencatatkan rekor fantastis lewat lagu-lagunya. Terbaru, lagu Jepang anyar BTS, Stay Gold membawa Jimin cs mencetak rekor di Billboard.

Melansir iNews.id, Minggu (5/7/2020), BTS mencatatkan sejarah di tangga album Billboard untuk World Digital Song Sales melalui Stay Gold. Lagu berbahasa Jepang ini debut di posisi pertama World Digital Song Sales Billboard pada 4 Juli 2020, menjadikannya lagu ke-20 grup yang menduduki peringkat wahid tangga lagu itu.

Sebelumnya, lagu lain yang memuncaki tangga lagu serupa antara lain Fire, Blood Sweat & Tears, Spring Day, Not Today, DNA, MIC Drop, Don’t Leave Me, Fake Love, IDOL, 2! 3!, Boy With Luv, Dream Glow, A Brand New Day, All Night, Heartbeat, Lights, Make It Right, Black Swan, dan ON.

Stay Gold juga menjadi lagu ke-89 BTS yang masuk ke-10 besar kategori lain di tangga lagu Billboard.

BTS yang beranggotakan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan Jungkook memecahkan rekor pribadi mereka sebagai musisi yang meraih posisi pertama terbanyak di tangga lagu Billboard dalam sejarah.

