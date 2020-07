SEOUL - Rapper BLOO masih menjadi pemuncak Gaon Chart. Di edisi 21-27 Juni 2020, lagu Downtown Baby milik BLOO masih memuncaki chart dengan 44,500,736.

Meski demikian, solois IU lah yang mendominasi Gaon Chart edisi pekan in. Bintang Hotel Del Luna tersebut diwakili oleh 2 lagunya di top 10 Gaon Chart.

Lagu IU yang dibawakan dengan dan diproduseri oleh Suga BTS, Eight berada di posisi runner-up dengan 30,916,322. Tepat di bawahnya, ada Into the I-LAND yang juga dibawakan oleh IU.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 21-27 Juni 2020:

1. BLOO - "Downtown Baby" - 44,500,736 Points

2. IU ft. Suga - "Eight" - 30,916,322 Points

3. IU - "Into the I-LAND" - 29,850,517 Points

4. Jo Jung Suk - "Aloha" - 28,162,395 Points

5. Jeon Mi Do - "I Knew I Love" - 24,551,763 Points

6. TWICE - "MORE & MORE" - 22,191,235 Points

7. Oh My Girl - "Nonstop" - 21,473,367 Points

8. Seventeen - "Left & Right" - 18,470,924 Points

9. Sik-K, pH-1, Jay Park, HAON - "GANG Official Remix" - 16,744,939 Points

10. Oh My Girl - "Dolphin" - 16,475,109 Points

