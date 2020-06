SEOUL - Rapper BLOO menjadi raja baru di tangga lagu Gaon. Pada edisi 14-20 Juni 2020, BLOO menjadi pemunca chart Gaon kategori digital single lewat lagu Downtown Baby.

Mengutip laman Gaon Chart, Minggu (28/6/2020), Downtown Baby mengumpulkan poin 34,347,912. Angka itu sedikit lebih tinggi dari jawara pekan lalu, IU feat. Suga.

Lagu kolaborasi IU dan Suga BTS, Eight harus puas turun satu peringkat ke posisi runner up dengan 34,215,034. Menyusul di tempat ke-3 adalah cover hits dari Jo Jung Suk, Aloha.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 14-20 Juni 2020:

1. BLOO - "Downtown Baby" - 34,347,912 Points

2. IU ft. Suga - "Eight" - 34,215,034 Points

3. Jo Jung Suk - "Aloha" - 30,555,114 Points

4. Jeon Mi Do - "I Knew I Love" - 27,850,842 Points

5. TWICE - "MORE & MORE" - 25,892,066 Points

6. IZ*ONE - "Secret Story of the Swan" - 24,515,062 Points

7. Oh My Girl - "Nonstop" - 22,909,419 Points

8. Sik-K, pH-1, Jay Park, HAON - "GANG Official Remix" - 20,814,270 Points

9. Bolbbalgan4 ft. Baekhyun - "_ Leo" - 18,099,994 Points

10. Joy - "Introduce Me A Good Person" - 17,600,504 Points

(LID)