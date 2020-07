SEOUL - Suga BTS mencatatkan rekor baru untuk proyek solonya, Agust D. Rapper 27 tahun itu berhasil membukukan 100 juta view untuk video musik lagu tersebut di YouTube, pada 3 Juli 2020, pukul 12.33 KST.

Lagu Agust D merupakan track andalan dalam mixtape perdana Suga berjudul serupa yang dirilis pada 16 Agustus 2016. Dengan begitu, perlu waktu 3 tahun, 10 bulan, dan 17 hari bagi MV itu bisa meraih 100 juta view.

Terbaru, Suga merilis mixtape kedua miliknya bertajuk ‘D-2’ pada 22 Mei 2020. Pada hari yang sama, dia juga merilis lagu Daechwita yang kental dengan nuansa musik tradisional Korea Selatan.

Mixtape ‘D-2’ terdiri atas 10 track dengan proses produksi mencapai 4 tahun. Namun salah satu dari lagu dalam mixtape tersebut sempat menuai kontroversi saat Suga menyelipkan pidato Jim Jones dalam lagu What Do You Think? miliknya.

Pidato yang diungkapkan Jones pada 1977 itu menjadi heboh karena dia merupakan pendiri sekte People Temple. Dia adalah sosok yang bertanggung jawab terhadap aksi bunuh diri massal yang terjadi di Jonestown, Guyana.*

