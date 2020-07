KABAR terbaru dari salah seorang personel girl group TWICE, Nayeon pastinya membuat para penggemar TWICE, Once menjadi khawatir. Pasalnya, ramai beredar di linimasa media sosial, bahwa Nayeon tengah mendapatkan ancaman pembunuhan.

Ancaman pembunuhan tersebut datang dari grup Facebook bernama Death is The Key, yang menunggah pesan berisi lokasi sebagai tempat bertemu untuk mencari dan menemukan Nayeon.

Tak butuh waktu lama, para penggemar TWICE langsung bereaksi cepat menanggapi isu ancaman pembunuhan terhadap Nayeon tersebut. Sebagaimana hasil pantauan Okezone, Kamis (2/7/2020), di linimasa media sosial, fans langsung memviralkan tagar #ProtectNayeon di linimasa Twitter.

Tagar #ProtectNayeon pun langsung menjadi trending topic nomor lima di seluruh dunia, dan jadi nomor satu untuk di Indonesia.

Dengan tagar tersebut, para penggemar mencoba untuk mengajak sesama penggemar TWICE lainnya untuk mengirimkan surel kepada pihak agensi TWICE, JYP Entertainment terkait masalah ancaman pembunuhan terhadap Nayeon.

Sehingga harapannya, pihak agensi bisa tahu soal kejadian ini dan langsung bisa bertindak cepat serta melindungi Nayeon.

“Ini sudah terjadi berbulan-bulan. Begitu banyak surel yang sudah dikirimkan ke JYP, dan sekarang kabar ini sudah beredar di media Korea. Jadi sepertinya JYP sudah sadar, tapi jika kalian punya informasi yang bisa membantu melindungi TWICE, sila kirimkan surel tersebut ke fan@jype.com dengan subject TWICE, #ProtectNayeon,” bunyi cuitan akun @****yeon yang sudah di Retweet lebih dari 5 ribu kali.

Akun fandom TWICE pun mencoba memberikan info tentang seperti apa format surel yang bisa dikirimkan penggemar kepada JYP untuk memberikan informasi soal ancaman pembunuhan kepada Nayeon. “Mohon salin template di bawah ini, dan kirimkan surel ke alamat fan@jype.com. Termasuk foto kedua dan foto ketiga. Pertolonga dari kalian, sangat penting dan kita harus melindungi TWICE dengan cara apapun,” tulis @Twiceujjan**.

