SEOUL- Aktris Kim Go Eun merayakan ulang tahun pada hari ini, Kamis (2/1/2020). Bintang The King: Ethernal Monarch tersebut kini berusia 29 tahun.

Kim Go Eun dikenal lewat kepiawaiannya dalam berakting setelah bermain dalam beberapa film dan drama. Meski demikian, menjadi seorang aktris ternyata bukan cita-cita utamanya.

Merayakan ulang tahun Kim Go Eun, yuk kenal lebih dekat sang aktris lewat fakta-fakta yang telah dikumpulkan Okezone dari berbagai sumber berikut.

1. Bermimpi Menjadi Sutradara

Kim Go Eun bercita-cita menjadi sutradara film setelah menonton Together yang dirilis pada 2002. Film yang diarahkan oleh Chen Kaige tersebut mampu membuatnya menangis berkali-kali.

Kim Go Eun pun menempuh pendidikan dalam bidang seni. Ia menempuh pendidikan SMA di Sekolah Tinggi Seni Kaywon dan melanjutkan kuliah di Universitas Seni Nasional Korea.

2. Beradegan Ranjang saat Debut Film

Kim Go Eun memulai debut aktingnya melalui film A Muse pada 2012. Ia berhasil mengalahkan 300 aktris lain untuk menjadi pemeran utama wanita dalam film tersebut.

Meskipun film pertamanya, Kim Go Eun cukup berani untuk mengambil adegan ranjang dengan lawan main di A Muse. Bahkan Kim Go Eun juga berani tampil bugil dan memamerkan payudaranya.

Meskipun sempat menuai kontroversi lantaran iamemerankan karakter remaja 17 tahun, Kim Go Eun mampu meraih penghargaan di Blue Dragon Awards ke-33 sebagai aktris pendatang baru terbaik lewat A Muse.

3. Sempat Hiatus untuk Sekolah

Meskipun mendapatkan banyak tawaran setelah membintangi A Muse, Kim Go Eun memutuskan untuk hiatus selama setahun guna menyelesaikan kuliahnya pada 2013. Dia kembali berakting ke layar lebar dalam film Monster pada 2014.

Kim Go Eun berperan sebagai wanita disable yang adik perempuannya dibunuh oleh pembunuh berantai kejam. Kesedihan dan amarahnya membuat karakter Kim Go Eun menjadi psikopat dan berencana membalas dendam.

4. Mengaku Terkenal Sejak Membintangi Goblin

Dalam wawancara dengan Sport DongA pada 2018, Kim Go Eun mengaku lebih terkenal setelah membintangi drama Goblin. Pengakuan publik terhadapnya semakin meningkat.

Seperti diketahui Goblin menuai kesuksesan besar pada 2017. Drama tersebut berhasil meraih rating hingga 20,98 persen dan rata-rata rating sekira 14,72 persen di episode terakhirnya. Angka ini termasuk tinggi karena drama tersebut tayang di stasiun tv kabel, tvN.

5. Cheese In The Trap sebagai Drama Pertamanya

Cheese In The Trap merupakan drama pertama Kim Go Eun. Sebelumnya ia lebih banyak mendapatkan tawaran bermain film berkat A Muse. Lewat drama Cheese In The Trap, ia juga berhasil mendapatkan penghargaan pendatang baru terbaik. Setelah itu, ia membintangi Goblin dan The King: Eternal Monarch.