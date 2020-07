SEOUL - Kim Go Eun merayakan ulang tahun ke-29 pada hari ini, Kamis (2/7/2020). Bintang Goblin ini lahir pada 2 Juli 1991 di Seoul. Beberapa penggemar pun menuliskan ucapan selamat ulang tahun kepada Kim Go Eung di media sosial.

"Happy Birthday Ratu Kerajaan Corea #KimGoEun," tulis seorang warganet, merujuk pada karakter sang aktris di drama The King: Eternal Monarch.

"Saya harap Anda tahu Anda dicintai, dan semoga Anda terus menerangi dunia dengan diri Anda yang sejati, otentik, dan indah. Kami berharap Anda mendapatkan tahun yang makmur, dengan banyak lagi yang akan datang. Kami sayang padamu. #HappyGgoneDay," doa yang lain.

Aktris Kim Go Eun mulai dikenal di dunia drama setelah membintangi Cheese in The Trap pada 2016. Drama tersebut merupakan debut pertamanya di televisi.

Berkat aktingnya yang memukai, Kim Go Eun mendapatkan penghargaan Baeksang Art Awards untuk Aktris Pendatang Baru TV terbaik. Setelah itu, perempuan kelahiran Seoul ini kembali membintangi beberapa drama hits lain seperti Goblin dan The King: Eternal Monarch.

Sebelum terjun ke dunia drama, Kim Go Eun dikenal berkat film-filmnya. Debutnya pertama kali yakni film A Muse pada 2012. Ia berperan sebagai siswa sekolah menengah berusia 17 tahun.

Kim Go Eun juga mendapatkan penghargaan Aktris Pendatang Baru Terbaik di tahun debutnya itu. Setelah membintangi A Muse, ia memilih hiatus pada 2013, dan kembali ke layar pada 2014.

