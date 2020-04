SEOUL - Kim Go Eun baru saja merayakan hari penting dalam hidupnya. Bintang The King: Eternal Monarch ini memperingati 8 tahun debutnya sebagai aktris di industri hiburan Korea Selatan.

Melalui akun Instagramnya, Kim Go Eun merayakan hari jadi kariernya tersebut. Sembari mengunggah satu fotonya, aktris 28 tahun itu mengucapkan terima kasih pada mereka yang telah mendukungnya.

"Terima kasih karena mencintaiku selama 8 tahun. Ada saat-saat penuh tawa dan air mata, tapi aku selalu bersyukur karena aku bisa berakting sekarang," tulis Kim Go Eun seperti dilansir Soompi, Minggu (26/4/2020).

"Dan aku akan menjadi seorang aktris yang terus maju ke depan. Semoga hari-hari mendatang membahagiakan untuk semua orang," pungkasnya.

Kim Go Eun memulai debut aktingnya pada 2012 lewat film A Muse. Dari film debutnya itu, aktris yang pernah kuliah di Korean National University tersebut mendapat penghargaan Best New Actress dari berbagai acara, salah satunya Daejong Film Awards 2012.

Setelah itu, Kim Go Eun aktif membintangi film dan drama dari berbagai genre. Debut dramanya adalah Cheese in the Trap yang sukses besar pada 2016. Setelah itu, ia membintangi Goblin dan kini bermain di The King: Eternal Monarch.

