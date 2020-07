SEOUL - SEVENTEEN kembali mencatat prestasi gemilang lewat album Heng:garae. Setelah mencatatkan diri sebagai grup idol Million Seller, Hoshi cs kembali mencetak rekor lewat mini album ke-7 mereka tersebut.

Melansir Starbiz, Kamis (2/7/2020), data statistik musik chart terbesar di Jepang, Oricon menunjukkan Heng:garæ telah terjual sebanyak 101.000 kopi hingga 30 Juni. Penjualan ini membawa SEVENTEEN merajai Weekly Album Chart Oricon untuk pekan 22 Juni hingga 28 Juni 2020.

Dengan ini, Heng:garæ menjadi album ke-3 SEVENTEEN yang sukses mendapat tempat pertama di Weekly Chat Oricon. Sebelumnya, SEVENTEEN memuncaki chart yang sama lewat mini album ke-6, You Made My Dawn (Januari 2019), serta album full ke-3, An Ode (September 2019).

Pencapaian besar SEVENTEEN ini menjadi grup asuhan Pledis Entertainment tersebut memecahkan rekor sejarah di Oricon. SEVENTEEN menjadi artis asing pertama dalam 42 tahun, 11 bulan yang memuncaki tangga mingguan dalam tiga album berturut-turut dan yang ke-3 dalam sejarah Oricon.

Dua artis yang lebih dulu mencetak sejarah adalah duo rock asal Amerika, Simon & Garfunkel pada tahun 1971 dan grup band asal Skotlandia, Bay City Rollers pada 1977.

